Les "likes" sur Facebook, indices de la fidélité des électeurs

Les Français qui sur Facebook "likent" des statuts de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon sont non seulement les plus actifs mais aussi les plus "fidèles" - ils ne "likent" aucun autre candidat, révèle jeudi une étude de l'agence Reputation Squad.

Entre le 1er août 2016 et le 20 mars 2017, les 30 millions d'utilisateurs de Facebook en France ont généré 9 millions de "like" sur des statuts des candidats, une option qui permet de suivre leur actualité, note l'étude.

Plus de 485.000 personnes ont mis des "likes" pour Marine Le Pen, 431.000 pour Jean-Luc Mélenchon, 227.000 pour François Fillon, 180.000 pour Emmanuel Macron. Ils n'étaient que 116.000 pour Benoît Hamon, le moins présent sur Facebook.

Chez ces derniers, 1 sur 6 a déjà liké des statuts de Jean-Luc Mélenchon, signe d'une grande proximité entre les communautés des deux candidats de gauche, selon l'étude. En revanche seul 1 "likeur" de Jean-Luc Mélenchon sur 50 a déjà "liké" Marine Le Pen.

En terme de fidélité, 91% des "likeurs" de Le Pen lui sont totalement fidèles, contre 81% des fans de Mélenchon, 79% de ceux de Fillon, 71% de ceux de Macron et 58% des partisans de Hamon.

Notamment 2% à 5% des "likeurs" de Macron ont déjà aussi "liké" Fillon au cours des derniers mois et 1% à 3% d'entre eux ont "liké" Hamon, reflet de sa position centriste. Chez ceux qui aiment François Fillon, 2% à 3% ont déjà "liké" Le Pen et 1 à 2% ont "liké" Macron.

Ces "likes" révèlent aussi les médias préférés des fans des candidats : Reputation Squad a analysé les "likes" sur des articles émis par 2,2 millions d'utilisateurs de Facebook, et les ont croisés avec les "likes" pour les candidats -- car sur les pages des médias et de candidats, ces "likes" sont des données publiques, a rappelé l'agence.

Ce croisement montre que ceux qui "likent" Macron privilégient Les Echos, La Tribune, le JDD et Le Monde quand les partisans de Fillon préfèrent La Croix, le JDD, Le Point et Le Figaro.

Pour les fans de Hamon, leurs médias favoris sont Libération, le Monde, Mediapart et L'Obs. Les soutiens de Mélenchon préfèrent L'Humanité, Mediapart, Libération et L'Obs.

En revanche, pour ceux qui "likent" Marine Le Pen, les quatre médias préférés sont tous des sites alternatifs : les sites d'extrême droite Fdesouche et Boulevard Voltaire, ainsi que les deux médias de propagande russes Sputnik News et Russia Today, a souligné Maixent Chenebaux, de Reputation Squad.