Malgré la justice, Le Pen grignote du terrain pour le 2e tour

Marine Le Pen, malgré ses déboires judiciaires, grignote du terrain dans les intentions de vote pour le second tour de la présidentielle, même si elle est encore systématiquement donnée battue par Emmanuel Macron ou François Fillon.

Depuis le printemps 2013, tous les sondages, dans toutes les configurations, à une exception près, qualifient Mme Le Pen pour le second tour.

Mais aussi sûrs de cette donnée, ils ont toujours avancé que Marine Le Pen serait ensuite battue en duel et ce quel que soit l'adversaire testé, François Hollande excepté: Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire à droite, Manuel Valls à gauche ont chacun par le passé été donnés vainqueurs.

Depuis, ces candidats ont été écartés par les primaires. Aujourd'hui les principaux adversaires de Marine Le Pen sont, selon les sondages, Emmanuel Macron au centre-gauche, qui vient d'enregistrer le ralliement du centriste François Bayrou, et François Fillon à droite.

Ce dernier, auréolé de sa nette victoire à la primaire de la droite, émargeait fin novembre à 67% contre 43% dans des enquêtes en cas d'affrontement de second tour avec Marine Le Pen.

Désormais, la jauge est plutôt autour de 56-44, toujours en faveur de M. Fillon, fragilisé par le scandale des emplois fictifs présumés de sa femme et de deux de ses enfants.

L'ancien ministre de l'Economie de François Hollande, lui, n'est testé au second tour que depuis mi-janvier. Mais là aussi, son avance se réduit franchement, plus proche désormais des vingt points que des trente.

- Menaces judiciaires -

Au Front national, où l'on répète volontiers lorsque les micros sont ouverts que Marine Le Pen peut gagner, la tendance est observée avec gourmandise. "On verra en mars", ajoute-t-on.

"Je pense que Mme Le Pen peut être élue", a d'ailleurs récemment mis en garde l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin.

D'autres responsables politiques, comme Manuel Valls, ont exprimé cette inquiétude durant le quinquennat.

Les cris au loup ne sont pas dénués d'arrières-pensées: ils présentent aussi l'avantage de mobiliser et souder son camp.

Marine Le Pen peut-elle pour autant gagner ?

Interrogés par L'Opinion mi-février, les spécialistes semblaient partagés: "A la fois possible et improbable" (Bernard Sananès, Elabe) ; "Une majorité absolue n'en veut pas" (Jérôme Fourquet, Ifop) ; "Face à Macron, elle a une chance de l'emporter" (Jérôme Sainte-Marie, Polling Vox) ; "Elle pourrait battre Fillon" (Hervé Le Bras, géographe)...

Le précédent des régionales fin 2015 laisse plutôt entrevoir une défaite: Marine Le Pen et Marion Maréchal-Le Pen ont été battues au second tour, malgré des scores canons au premier, par Xavier Bertrand en Hauts-de-France et par Christian Estrosi en Paca, notamment suite à la mobilisation de la gauche.

Pour le chercheur Joël Gombin, spécialiste du vote FN, la victoire de Marine Le Pen est pour l'instant du domaine de l'improbable. "Où sont, en l'état, les réserves de voix nécessaires pour passer de 25% ou même 30 à 50%?" demandait-il tout récemment sur Twitter. "Des reports existent, pour l'instant insuffisants pour que le FN gagne contre la gauche", assure-t-il aussi.

Cette campagne présidentielle n'est guère avare en surprises, du retrait ou de l'éviction de nombres de personnalités de premier plan à l'émergence d'Emmanuel Macron, en passant par le retentissant scandale d'emplois supposés fictifs touchant François Fillon.

Or Marine Le Pen, elle-même, est sous la menace des affaires: sa secrétaire Catherine Griset a été mise en examen mercredi dans l'enquête sur l'emploi des assistants parlementaires FN, menée par les juges d'instruction du pôle financier. La candidate FN refuse quant à elle de se rendre à une convocation de la police.

Marine Le Pen pourrait aussi voir revenir d'ici avril le plus explosif dossier du financement de ses campagnes électorales 2012, pour lesquelles le Front national, deux de ses principaux dirigeants et plusieurs proches amis de la patronne du FN sont renvoyés en correctionnelle.

Inquiétude au FN ? "Depuis toutes ces révélations, Fillon a perdu 12 points, Marine en a gagné 4", se rassure un dirigeant.