Hervé Mariton plaide pour une hausse de la rémunération des parlementaires

Hervé Mariton, député LR de la Drôme, a plaidé mardi pour une hausse de la rémunération des parlementaires français, qui, selon lui, sont parmi "les moins bien payés en Europe".

"Est-ce qu'il y a une question de niveau de rémunération des parlementaires en France? La réponse est oui. Je le pense (...) ce n'est pas politiquement correct, mais je le dis", a déclaré M. Mariton sur franceinfo.

Expliquant gagner "5.000" euros nets par mois, M. Mariton a reconnu qu'il percevait "un salaire confortable, mais (...) qui fait des Français parmi les parlementaires les moins bien payés en Europe".

L'élu LR n'a cependant pas souhaité chiffrer la hausse de salaire qu'il conviendrait d'accorder selon lui aux parlementaires.

"C'est compliqué, mais on s'en est éloigné, (...) c'était calculé à un moment, en référence à la rémunération des hauts fonctionnaires, ça a, pour un certain nombre de raisons, décroché, donc on n'y est pas", a-t-il justifié. "A un moment, on trouvera pour être parlementaire en France des retraités, des riches ou des nuls", a-t-il dit.

M. Mariton a par ailleurs critiqué la loi sur le cumul des mandats.

"Si on va au bout de la législation que les socialistes ont fait passer avec une interdiction très dure du cumul des mandats (...) vous aurez encore davantage de parlementaires qui travailleront dans le privé en même temps que leur mandat", a-t-il mis en garde.