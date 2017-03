Mélenchon prône une "insurrection citoyenne contre la monarchie présidentielle"

Jean-Luc Mélenchon a réuni samedi des dizaines de milliers de personnes à Paris et réussi son pari d'une démonstration de force pour défendre la VIe République en appelant à "l'insurrection citoyenne" par le bulletin de vote.

L'équipe de M. Mélenchon voulait en faire le "plus grand rassemblement populaire de la campagne": environ 130.000 personnes, selon elle, ont défilé entre les places de la Bastille et de la République, arborant des centaines de drapeaux français sous un ciel menaçant. Aucun chiffre n'était donné par la préfecture de police s'agissant d'un rassemblement politique.

"Tant de gens sont venus et parfois de si loin. Ô, comme nous avions besoin de sentir notre force", s'est exclamé le candidat à la présidentielle depuis une scène carrée installée au milieu de la place d'où il a invité la foule à contempler "la statue de bronze" de Marianne, symbole de la République.

Cette affluence a résonné en lui comme "un signal, celui de la force du peuple quand il surgit dans son histoire". La voyant comme une "revanche" pour "les ombres de l'humanité humiliée", il a cité les réfugiés morts en Méditerranée, les "suicidés du travail" et les morts dans la rue.

"Il faut faire cette révolution citoyenne si vous ne voulez pas subir un coup d'état ethnique ou un coup d'état financier", a lancé le candidat qui pendant un peu plus d'une heure a également cité Jaurès et Victor Hugo ou évoqué "l'homme exceptionnel" qu'était le Général De Gaulle pour qui avait été taillée la Ve République.

"Les gens, écoutez, c'est maintenant qu'il faut montrer ce que vaut le peuple souverain: il faut que le bulletin de vote donne le coup de balai qui les fasse tous, sans exception, dégager", a-t-il ajouté.

- "Un sondage en nature" -

A cinq semaines du premier tour, M. Mélenchon est annoncé à la 5e place par les sondages, certains dans le cortège jugeant que la journée constituerait "un bon sondage en nature".

M. Mélenchon a appelé ses partisans à l'"insurrection contre la monarchie présidentielle".

Convaincu que la démonstration de force de samedi "prouve que nous sommes capables de diriger le pays", il a lancé une "alerte" contre les "pouvoirs incroyables" de l'actuelle Constitution, à ne pas confier à "des apprentis sorciers".

"Françaises, Français, ne confiez pas, fut-ce pour une période transitoire de tels pouvoirs à des gens déterminés à en faire l'usage (...) quand ils se prosternent devant l'ethnie ou devant l'argent", a tancé M. Mélenchon, provoquant les cris de la foule: "résistance, résistance".

Sociale et écologique: la nouvelle Constitution que La France insoumise appelle de ses voeux doit "décrire le type de société dans laquelle on veut vivre", a professé le député européen, toujours soucieux d'éducation populaire.

Il a cité tous les domaines où interviendrait la nouvelle Constitution: les institutions bien sûr mais aussi le pouvoir de révoquer les élus, le retour de la loi primant sur l'accord d'entreprise, la laïcité, le droit à l'avortement et au suicide assisté, la "règle verte" ou encore un référendum obligatoire pour ratifier tout nouveau traité européen.

"On compte sur la masse aujourd'hui dans les rues de Paris pour être une force propulsive", a commenté Eric Coquerel, coordinateur politique du Parti de gauche. Après des semaines médiatiquement saturées par les affaires Fillon, il a souhaité que commence "le débat de fond, enfin".

Dans la manifestation, Jean-Baptiste Dressayre, étudiant de 21 ans et livreur de pizzas, venu de Toulouse dans "un bus insoumis" (environ 200 ont été affrétés), a posé un jour de congé pour ne pas rater l’évènement. "Je pourrai raconter à mes enfants que j'étais là", a-t-il expliqué, ajoutant que la VIe République "porte des valeurs qui (lui) sont chères".

En période d'état d'urgence, le service d'ordre de "300 personnes formées" de La France insoumise s'est appuyé sur une agence de sécurité privée et des dizaines de secouristes de la protection civile le long du cortège et à République. La manifestation et le rassemblement se sont déroulés sans incident et dans une ambiance bon enfant.