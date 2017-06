Migrants: El-Khomri veut "imposer par la loi" l'ouverture d'un centre d'accueil humanitaire dans chaque métropole

La candidate PS aux élections législatives à Paris Myriam El Khomri souhaite "imposer par la loi" l'ouverture d'un "centre humanitaire" d'accueil aux migrants dans "chacune des métropoles", a-t-elle affirmé vendredi.

Interrogée sur une proposition de loi qu'elle pourrait porter si elle était élue députée, la candidate investie par le Parti socialiste a invoqué sur RTL "la question des migrants", faisant référence au centre d'accueil humanitaire pour les migrants ouvert à Paris près de la Porte de la Chapelle, dans le XVIIIe arrondissement, à proximité de la 18e circonscription de la capitale, où elle est candidate.

Ce centre, principal dispositif de transit en France depuis la destruction du camp de Grande-Synthe (Nord), tourne à plein régime en raison de sa capacité de seulement 400 places.

"Aujourd'hui, nous avons plus de 1.000 personnes qui dorment à la rue, parce que justement il faut réorganiser la fluidité des parcours", a regretté Mme El Khomri, précisant que "ces personnes ne sont pas accueillies aujourd'hui dignement, et cela cause une forme d'exaspération pour les riverains, parce qu'il y a des problèmes d'ordre public qui se posent."

"Il faut réorganiser au plan national et imposer par la loi un centre humanitaire dans chacune des métropoles (…) pour qu'il y ait une répartition, pour qu'il y ait une forme d'égalité", a-t-elle ensuite proposé, prenant l'exemple "des aires pour les gens du voyage qui sont mises en place dans certaines communes."

Myriam El-Khomri, investie par le PS mais favorable à la majorité présidentielle, a terminé deuxième du premier tour des législatives dans la 18e circonscription de Paris (20,23% des voix), devancée par Pierre-Yves Bournazel, candidat investi par Les Républicains (LR) également pro-majorité présidentielle qui a recueilli 31,76% des voix.