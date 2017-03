Parole d'électeur: Abdesselam Melhaf, 45 ans, gardien d'immeubles HLM

L'Agence France-Presse va à la rencontre d'électeurs pour leur demander quelles sont leurs priorités en vue de la présidentielle.

Qu'attendez-vous en priorité du prochain président de la République?

Abdesselam Melhaf, 45 ans, gardien d'immeubles HLM à Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis): "Ma priorité est qu'on règle le problème du chômage des jeunes et aussi qu'on améliore le pouvoir d'achat. Ceux qui travaillent n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Si on arrive à créer de l'emploi, on pourra régler d'autres problèmes, grâce aux rentrées de cotisations: remplir les caisses de retraite, boucher le trou de la Sécurité sociale. On aura aussi moins d'insécurité, car si on donne du travail aux jeunes, il y aura moins de violence dans les cités, ils seront pas là à traîner. Le fait d'avoir un travail ça responsabilise."