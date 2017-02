Parole d'électeur: Adam Mersit, 20 ans, étudiant boursier en physique

L'Agence France Presse va à la rencontre d'électeurs pour leur demander quelles sont leurs priorités en vue de la présidentielle.

- Qu'attendez-vous en priorité du prochain président de la République?

Adam Mersit, 20 ans, étudiant boursier en physique-chimie à l'université de Rennes 1 et manifestant contre la loi travail, célibataire, sans enfant, domicilié chez sa mère à Meillac (Ille-et-Vilaine): "Le plus important c'est de redonner le pouvoir au peuple parce qu'on ne nous entend plus. Même quand on manifeste, on ne nous écoute pas. J'attends du prochain président qu'il abroge la loi travail. Que tout se règle en interne dans l'entreprise me pose problème, car il peut y avoir des pressions sur les salariés. J'attends aussi qu'il utilise l'outil du référendum et qu'il intéresse les Français à la politique. La Ve République a fait son temps, je voudrais une nouvelle assemblée avec des quotas d'âge. Aujourd'hui, à l'assemblée, il n'y a pas un seul jeune alors qu'on a une vision du monde très différente selon son âge. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un de 30 ans vaudrait moins que quelqu'un de 50."