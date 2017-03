Parole d'électeur: Anis Chouk, 44 ans, médecin libéral

L'Agence France-Presse va à la rencontre d'électeurs pour leur demander quelles sont leurs priorités en vue de la présidentielle.

Qu'attendez-vous en priorité du prochain président de la République?

Anis Chouk, 44 ans, médecin libéral spécialiste de la chirurgie du pied et de la cheville à la clinique Saint-Louis à Poissy (Yvelines), marié, deux enfants, domicilié à Médan (Yvelines): "Une réforme approfondie du système de soins, avec une revalorisation financière et qualitative du métier pour remédier à la pénurie de médecins et lutter contre les déserts médicaux. Il faut revaloriser les actes médicaux et rétablir la parité entre le secteur privé et l'hôpital public. Nous souffrons aussi d'une surcharge d'obligations administratives, encore aggravée par le tiers payant généralisé, au détriment du temps consacré aux patients et à la formation médicale continue. L'autre objectif, c'est d'améliorer le remboursement des patients pour faciliter l'accès aux soins. Je juge scandaleux que les nouveaux contrats responsables, créés dans le cadre de la généralisation des complémentaires santé, plafonnent les remboursements, alors que les patients payent autant voire plus de cotisations."