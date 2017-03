Parole d'électeur: Billel Choulak, 37 ans, chauffeur de VTC

L'Agence France-Presse va à la rencontre d'électeurs pour leur demander quelles sont leurs priorités en vue de la présidentielle.

Qu'attendez-vous en priorité du prochain président de la République ?

Billel Choulak, 37 ans, chauffeur de VTC depuis 2010 pour différentes plateformes de réservation et une clientèle privée, marié, quatre enfants, domicilié à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). "Qu'il fasse le shérif dans le far west du numérique, en mettant un tarif minimum pour les chauffeurs, en dessous duquel les plateformes n'ont pas le droit de descendre. Je suis rentré dans la vague (des VTC) en 2010, parmi les premiers, j'étais pas riche mais j'avais un salaire décent. Aujourd'hui je travaille 70 heures par semaine pour gagner 1.200 euros par mois, sans Sécurité sociale, sans congés payés. Les plateformes se gavent sur notre dos. Avec leurs commissions et la TVA à payer, on tombe parfois à 3 euros de l'heure! J'aime ce métier, j'ai envie de rester dans ce métier. Mais qui irait accepter trois euros de l'heure?"