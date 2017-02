Parole d'électeur: Carine, Delaby-Faure, 50 ans, avocate

L'Agence France Presse va à la rencontre d'électeurs pour leur demander quelles sont leurs priorités en vue de la présidentielle.

- Qu'attendez-vous en priorité du prochain président de la République?

Carine Delaby-Faure, 50 ans, avocate au barreau de Lille, mariée, 2 enfants, domiciliée à Tourcoing (Nord): "A dire vrai, je suis plus dans une posture de rejet que d'attente. Je n'attends pas quelque chose, mais je redoute ce qui semble se profiler, la désignation d'une candidate qui me fait extrêmement peur, Marine Le Pen, et il faut tout faire pour endiguer ça. Je suis donc plus dans une dynamique de barrer la route que de choisir. Cela dit, ce que j'aimerais avant tout, c'est pouvoir être fière du futur président. Certains politiques français nous font honte, et je rêve de la transparence et de l'exemplarité à l'oeuvre dans les pays nordiques. Autre qualité requise: qu'il soit fondamentalement européen et qu'il protège les plus démunis, dont je connais la détresse."