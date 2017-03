Parole d'électeur: Carole Filaire, 37 ans, demandeuse d'emploi

L'Agence France-Presse va à la rencontre d'électeurs pour leur demander quelles sont leurs priorités en vue de la présidentielle.

Qu'attendez-vous en priorité du prochain président de la République?

Carole Filaire, 37 ans, demandeuse d'emploi depuis un an et demi en tant que cadre dans le secteur social, domiciliée à Pantin (Seine-Saint-Denis): "Qu'il s'attaque à la question du temps de travail, pour pouvoir mieux concilier vie privée, vie professionnelle et vie citoyenne. En n'étant pas employée pendant plusieurs mois, j'ai pu m'investir dans différents projets associatifs, qui nourrissent autant ma vie de citoyenne que ma vie professionnelle. Mais ils seront difficiles à mener avec des horaires de cadre. Beaucoup de gens n'ont pas d'autres activités que leur travail et leurs horaires sont si intenses qu'ils en tombent malades. C'est un problème de santé publique. Si chacun pouvait davantage gérer son temps, ce serait bénéfique pour la société. Mais se poser la question du temps de travail nécessite aussi de réfléchir à la rémunération, d'où l'intérêt de la proposition d'un revenu universel."