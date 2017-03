Parole d'électeur: Colette Marie, 78 ans, retraitée après avoir exploité une ferme

L'Agence France-Presse va à la rencontre d'électeurs pour leur demander quelles sont leurs priorités en vue de la présidentielle.

Qu'attendez-vous en priorité du prochain président de la République?

Colette Marie, 78 ans, retraitée après avoir exploité une ferme laitière, mariée, un enfant, domiciliée à Saint-Sever-Calvados (Calvados): "Qu'il garantisse la paix, qu'il évite la guerre, parce qu'on l'a quand même connue! Qu'il nous fasse une France propre… comme avant. On n'est plus Français, on n'est plus maîtres de rien... Hollande a ouvert les portes à tout le monde. La guerre me fait peur. Si le prochain président ne s'arrange pas avec Merkel, les Etats-Unis ou Poutine, on ne sait pas ce qui peut se passer. J'ai surtout peur d'une révolution. On peut se retrouver sans argent, comme en Grèce. Les gens manifestent pour un oui, pour un non. En ville, les manifestations dégénèrent. Ce que je veux, c'est un homme qui soit capable de tenir le pouvoir, de diriger la France."