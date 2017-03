Parole d'électeur: David Leyraud, 43 ans, policier

L'Agence France Presse va à la rencontre d'électeurs pour leur demander quelles sont leurs priorités en vue de la présidentielle.

Qu'attendez-vous en priorité du prochain président de la République?

David Leyraud, 43 ans, policier à Narbonne (Aude), pacsé, deux enfants, domicilié à Narbonne: "Qu'il prenne à bras le corps la thématique de la sécurité. La sécurité est le préalable à toutes les libertés collectives et individuelles. Elle favorise également le développement économique et social. La sécurité crée les conditions d'une société apaisée, dans laquelle je souhaite qu'évoluent mes concitoyens en général et mes proches en particulier. Cela passe par des moyens mais aussi de la volonté. Cet axe essentiel inclut pleinement la reconnaissance des policiers comme des acteurs majeurs et ne doit pas être un sujet clivant mais, au contraire, considéré comme un patrimoine commun."