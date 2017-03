Parole d'électeur: Edwige Garnier, 41 ans, militante de La Manif pour tous

L'Agence France Presse va à la rencontre d'électeurs pour leur demander quelles sont leurs priorités en vue de la présidentielle.

Qu'attendez-vous en priorité du prochain président de la République?

Edwige Garnier, 41 ans, mère au foyer et militante de La Manif pour tous, mariée, neuf enfants, domiciliée à Rocquencourt (Yvelines): "Des réformes dans les domaines de la famille et de l'éducation. Par exemple, je suis pour les +chèques éducation+ qui ont été mis en place aux Etats-Unis par la nouvelle secrétaire à l'Education: les familles reçoivent un chèque qu'elles reversent à l'école de leur choix, publique, privée, conventionnée ou non. Nous, nos neuf enfants ont testé les trois systèmes, et qu'on doive payer le privé en plus de nos impôts, c'est presque injuste! Ensuite, concernant la famille, je veux l'abrogation des lois sur le mariage pour tous et sur le délit d'entrave numérique à l'IVG: c'est quasiment la seule interdiction qu'il y ait sur internet!"