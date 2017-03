Parole d'électeur: Eric Laurent, 48 ans, PDG d'une société à Metz

L'Agence France Presse va à la rencontre d'électeurs pour leur demander quelles sont leurs priorités en vue de la présidentielle.

Qu'attendez-vous en priorité du prochain président de la République ?

Eric Laurent, PDG d'Eznov, 7 salariés, à Metz, créateur d'un drone autonome simplifié, 48 ans, marié, deux enfants, vit à Rambouillet (Yvelines): "Qu'il nous simplifie la vie et soit pragmatique. Il faudrait que les aides à l'innovation aillent à l'innovation, et surtout qu'elles y aillent vite. En France, on a de très bonnes idées, mais toutes les start-up ou presque finissent vendues à des entreprises étrangères. On est bons au départ, dans la création du moteur et pour enclencher la première. Mais pour passer la seconde, c'est tellement compliqué... Autant supprimer des charges et nous laisser avancer. Pour compenser, on pourrait arrêter avec les milliers d'aides différentes, de toute façon trop compliquées à demander pour de petites structures. Au final, 80% du crédit impôt recherche va à des grosses entreprises qui n'en ont pas besoin."