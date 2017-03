Parole d'électeur: Frédéric Jullien, 44 ans, guide de haute montagne

L'Agence France Presse va à la rencontre d'électeurs pour leur demander quelles sont leurs priorités en vue de la présidentielle.

Qu'attendez-vous en priorité du prochain président de la République?

Frédéric Jullien, 44 ans, guide de haute montagne, pacsé, deux enfants, domicilié à La Roche-de-Rame (Hautes-Alpes): "Qu'il mette en place une révolution verte: d'abord un programme d'économies d'énergie, puis développer les renouvelables et enfin promouvoir les moteurs propres occultés au profit du diesel depuis 20 ans alors que les technologies existent. La pollution voyage et cet hiver, celle de Turin a passé les Alpes. Il y a aussi la pollution de l'eau et des sols. Il faut réduire l'impact de l'homme sur la planète. Alors je veux un président qui ose des innovations plutôt que d'en rester à des micro-ajustements! Et qui relise l'article 2 de notre Constitution: le +gouvernement du peuple, par le peuple, POUR le peuple+ et non pour les intérêts financiers."