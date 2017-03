Parole d'électeur: Gérard Cazorla, 59 ans, président d'une coopérative

L'Agence France Presse va à la rencontre d'électeurs pour leur demander quelles sont leurs priorités en vue de la présidentielle.

Qu'attendez-vous en priorité du prochain président de la République?

Gérard Cazorla, 59 ans, président de la coopérative Scop-Ti née de la lutte de trois ans des ex-salariés de Fralib contre la multinationale Unilever à Gémenos (Bouches-du-Rhône), marié, trois enfants, domicilié à Allauch (Bouches-du-Rhône): "Qu'il mène une politique proche des salariés, et notamment sur l'économie sociale et solidaire. On a bien vu que ce secteur prend de plus en plus d'ampleur. Moi je souhaite que ce secteur-là se développe, pour avoir une alternative au capitalisme qui, pour moi, est le problème majeur aujourd'hui. Qu'on promeuve le système des coopératives qui permet de donner la parole à tous, qui est plus démocratique, qui laisse le droit à chacun à la parole au même niveau. Un homme une voix, une femme une voix: elle est là l'alternative au système capitaliste qui nous tue".