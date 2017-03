Parole d'électeur: Gildas Lamette, 39 ans, garçon de café à Rennes

L'Agence France Presse va à la rencontre d'électeurs pour leur demander quelles sont leurs priorités en vue de la présidentielle.

Qu'attendez-vous en priorité du prochain président de la République?

Gildas Lamette, 39 ans, garçon de café à Rennes, célibataire, sans enfant, domicilié à Rennes: "Qu'il ou elle soit exemplaire, qu'il n'y ait pas d'affaire qui remonte après, comme on est en train de le voir avec (François) Fillon ou avec le FN, et qu'il soit indépendant dans la mesure du possible des lobbys. Ce qui me semble le plus important, c'est de prendre des engagements écologiques, car l'environnement va engendrer des nouvelles technologies, de nouveaux emplois, de la valeur ajoutée. J'espère que ce nouveau président sera clairvoyant et fermera progressivement les centrales nucléaires, ce que n'a pas réussi à faire François Hollande. Il en va de notre engagement, nous citoyens, et de notre avenir sur cette planète".