Parole d'électeur: Jean-Loup Tiesset, 54 ans, propriétaire d'un café-restaurant

L'Agence France Presse va à la rencontre d'électeurs pour leur demander quelles sont leurs priorités en vue de la présidentielle.

Qu'attendez-vous en priorité du prochain président de la République?

Jean-Loup Tiesset, 54 ans, propriétaire d'un café-restaurant à Calais, en bordure de l'ex-"Jungle", séparé, père d'un enfant, domicilié à Calais: "Mon premier souhait serait que le prochain président mobilise les services de l'Etat pour réviser les barèmes de nos charges, à nous commerçants, notamment pour la contribution au RSI. En ce qui concerne la crise migratoire qui a causé à Calais beaucoup de préjudices humains, sociaux et économiques, que le président en liaison avec les pays voisins prenne de réelles dispositions pour que le Calaisis ne revive plus la situation que l'on connaît depuis plus de 10 ans maintenant. Il est anormal que le contrôle à l'immigration britannique se fasse sur notre territoire, il appartient à l'Angleterre d'accueillir et de gérer les flux migratoires qu'elle attire".