Parole d'électeur: Jean-Paul  Etchemendy, 49 ans, artisan-boulanger

L'Agence France Presse va à la rencontre d'électeurs pour leur demander quelles sont leurs priorités en vue de la présidentielle.

Qu'attendez-vous en priorité du prochain président de la République?

Jean-Paul Etchemendy, 49 ans, artisan-boulanger à Ossès (Pyrénées-Atlantiques), 10 employés et un apprenti, marié, trois enfants, domicilié à Saint-Etienne-de-Baïgorry (Pyrénées-Atlantiques): "Qu'il baisse les charges salariales! Je suis étouffé par ces charges. Je travaille 12 à 14 heures par jour, si je pouvais j'embaucherais encore, mais ce n'est pas possible financièrement. Sans compter la pénurie de boulangers et de pâtissiers sur le marché. Je ne sais pas si c'est parce que nous sommes situés à l'intérieur du Pays Basque, peut-être que sur la côte basque il est plus facile de trouver du personnel qualifié, en tout cas ici quand on en trouve, ils font monter les prix. Reste le recours à l’intérim. Trop cher également comme les CDD. En fin de contrat, il y a des tas des primes à payer, comme celle de précarité, qui plombent."