Parole d'électeur: Jean-Yves Tanguy, 60 ans, luthier

L'Agence France Presse va à la rencontre d'électeurs pour leur demander quelles sont leurs priorités en vue de la présidentielle.

Qu'attendez-vous en priorité du prochain président de la République?

Jean-Yves Tanguy, 60 ans, luthier, marié et père de 3 enfants, domicilié à Caen: "J'espère une reconnaissance de l'importance de la culture dans un monde dominé par le marché et le cynisme de la finance. Car la culture permet d'élever l'humain. J'attends qu'il développe la pratique collective de la musique, formidable outil d'intégration. En pratiquant la musique, on peut retrouver un peu de dignité et de raison d'être dans la société. J'attends qu'il mette son pouvoir au service de la justice y compris sociale. Qu'il combatte avec force et partout les politiques de ségrégation, d'exclusion, de haine. J'attends une stature, de la dignité, qu'il se positionne pour des valeurs, un type de société. Un président pour qui les mots ont plus d'importance que les chiffres. Les chiffres, c'est important mais c'est de la technique."