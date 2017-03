Parole d'électeur: Jeanne Lepers, 29 ans, comédienne et auteure

L'Agence France Presse va à la rencontre d'électeurs pour leur demander quelles sont leurs priorités en vue de la présidentielle.

Qu'attendez-vous en priorité du prochain président de la République ?

Jeanne Lepers, 29 ans, comédienne et auteure, inscrite au régime des intermittents du spectacle, célibataire, sans enfant, vit à Paris: "La culture, les politiques s'en foutent un peu. Ils considèrent qu'il faut en dire du bien parce que c'est politiquement correct, mais pas que ça peut nous aider à comprendre le monde et à vivre ensemble. Il faudrait mieux valoriser les initiatives locales, qui créent du lien social, comme les petits festivals, les compagnies qui font un travail de dingue en banlieue. Plus globalement, j'attends d'un président qu'il apporte du sens, une vision, qu'il mette des mots sur les problèmes, les transforme en défis. Par exemple la crise migratoire, on pourrait essayer de renverser la question et de voir ce que cela peut nous apporter."