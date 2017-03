Parole d'électeur: Kévin Polizzi, 35 ans, fondateur d'un hébergeur de centres de données

L'Agence France Presse va à la rencontre d'électeurs pour leur demander quelles sont leurs priorités en vue de la présidentielle.

Qu'attendez-vous en priorité du prochain président de la République?

Kévin Polizzi, 35 ans, président-fondateur de Jaguar Network, hébergeur de centres de données et opérateur, marié, deux enfants, domicilié à Istres (Bouches-du-Rhône): "Ce que j'attends en premier lieu de notre président c'est qu'il parle parfaitement anglais, et qu'il ait une vraie capacité à représenter nos entreprises et notre économie à l'international pour remplir le carnet de commandes des entreprises mais surtout les aider à avoir beaucoup plus d'ambitions internationales. Ensuite qu'il ait une vraie connaissance des enjeux du numérique. C'est vraiment une modification profonde de la façon dont on travaille, on vit et on gouverne aujourd'hui. J'attends aussi un vrai crédit d'impôt sur la mise en oeuvre d'un management fort et puissant dans l'entreprise, qui va permettre aux entreprises françaises de se ressaisir et d'être plus ambitieuses".