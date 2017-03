Parole d'électeur: Lorenzo Amblot, 37 ans, sans domicile fixe

L'Agence France Presse va à la rencontre d'électeurs pour leur demander quelles sont leurs priorités en vue de la présidentielle.

Qu'attendez-vous en priorité du prochain président de la République?

Lorenzo Amblot, 37 ans, sans domicile fixe, célibataire, sans enfant, vit à Reims: "Il faudrait recentrer les aides sur ceux qui sont déjà en galère ici avant de vouloir aider tout le monde. Ce serait bien de mettre en place un dispositif spécifique pour se réinsérer car toucher le RSA ne fait pas tout, il faut avoir les outils pour s'en sortir. Mais je ne crois pas que le revenu universel soit la solution, certains se laisseraient trop aller. Ca pourrait plutôt passer par la création d'une structure ou d'une agence dédiée pour être accompagné. J'aimerais aussi que le logement soit plus accessible, qu'on puisse louer plus facilement sans avoir besoin de tous ces papiers et de plusieurs garants."