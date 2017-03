Parole d'électeur: Marie Rouffet, 47 ans, femme pêcheur

L'Agence France Presse va à la rencontre d'électeurs pour leur demander quelles sont leurs priorités en vue de la présidentielle.

Qu'attendez-vous en priorité du prochain président de la République?

Marie Rouffet, 47 ans, femme pêcheur actuellement en formation de mécanicien, en concubinage, mère de 4 enfants, domiciliée au Guilvinec (Finistère): "Je n'ai pas d'attentes, je n'en ai plus. On va de déception en déception. Que ce soit la droite, la gauche, le milieu, le travers, le dessous ou le dessus, c'est pourri et plus tu montes dans la sphère du pouvoir plus t'as des trafics d'argent et t'es tordu. Et puis les gens qui nous pondent des lois ne connaissent rien ni d'un bateau ni d'un poisson. Ils ne sont peut-être même jamais venus en mer. La campagne présidentielle ne m'intéresse donc pas. Comme tous mes collègues pêcheurs, je m'intéresse plutôt à mes campagnes de pêche. Que ce soit un président ou un autre, moi, rien ne va m'empêcher d'aller à la pêche, une pêche qui a encore de l'avenir."