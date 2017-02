Parole d'électeur: Mohamed Tria, 50 ans, chef d'entreprise

L'Agence France Presse va à la rencontre d'électeurs pour leur demander quelles sont leurs priorités en vue de la présidentielle.

- Qu'attendez-vous en priorité du prochain président de la République?

Mohamed Tria, 50 ans, chef d'entreprise et président du club de football de Lyon Duchère AS (National), marié, 4 enfants, domicilié à Genas (Rhône): "Qu'il instaure des statistiques sur les violences policières, ce qui permettrait de mettre en avant ce problème qui est une composante importante de la violence des banlieues. Car il n'est pas concevable que des membres des forces de l'ordre, représentant la police et censés nous protéger, puissent contribuer à cette violence. Celle-ci se caractérise notamment par les contrôles au faciès, qui ont lieu dès l'âge de 14-15 ans. Moi-même j'en ai été victime il y a quarante ans à La Duchère, ce qui veut dire que c'est un vrai sujet, profond. Avec lequel les enfants de ces quartiers grandissent, malheureusement."