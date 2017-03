Parole d'électeur: Nathalie Niort, 39 ans, infirmière à Riom

L'Agence France Presse va à la rencontre d'électeurs pour leur demander quelles sont leurs priorités en vue de la présidentielle.

Qu'attendez-vous en priorité du prochain président de la République?

Nathalie Niort, 39 ans, infirmière au service cardiologie du centre hospitalier Guy Thomas de Riom (Puy-de-Dôme), en concubinage, mère de 3 enfants, domiciliée à Saint-Hyppolite: "Qu'il mette un terme au dépérissement de l'hôpital. On est au bord de la catastrophe, on ne peut pas continuer à brader ainsi la santé. Il faut arrêter les diminutions de personnel. Nous ne sommes pas assez nombreux. Quand tout se passe bien, ça va, mais quand on se retrouve seul avec plusieurs patients en réanimation, on choisit lequel? On est à la limite de la maltraitance institutionnelle: on enchaîne les prises de sang, les soins. Epuisé, on essaie de ne pas se tromper dans les dosages et quand on rentre chez soi, on se dit qu'on ne s'est pas occupé correctement de nos patients. C'est très dur à vivre. On met le patient et le soignant en danger."