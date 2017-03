Parole d'électeur: Philippe Durathon, 59 ans, restaurateur Haute-Garonne

L'Agence France-Presse va à la rencontre d'électeurs pour leur demander quelles sont leurs priorités en vue de la présidentielle.

Qu'attendez-vous en priorité du prochain président de la République?

Philippe Durathon, 59 ans, restaurateur à L'Ecluse, dans la commune de Castanet-Tolosan (Haute-Garonne), divorcé, deux enfants, domicilié à Castanet-Tolosan: "Il y a trop d'imposition, trop de charges. Je ne connais pas un seul restaurateur qui soit riche. J'ai fait des investissements, je me suis endetté pour sept ans de plus. Tout notre argent part dans les taxes et les charges sociales. Le patron donne 80% en plus du salaire. Certains ont mis la clef sous la porte. Ils se sont trop endettés et ils en crèvent. Ceux qui se sont trop endettés sont obligés de vendre à perte parce qu'ils en meurent. C'est pour ça que je comprends que Mme Fillon mette les gens en colère."