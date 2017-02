Parole d'électeur: Sabine Tholoniat, 33 ans, éleveuse

L'Agence France Presse va à la rencontre d'électeurs pour leur demander quelles sont leurs priorités en vue de la présidentielle.

Qu'attendez-vous en priorité du prochain président de la République?

Sabine Tholoniat, 33 ans, éleveuse en conversion à l'agriculture biologique et productrice de fromages à Thiers (Puy-de-Dôme), 4 enfants, domiciliée à Thiers: "Qu'il prenne la question de l'agriculture à bras le corps et défende les producteurs jusqu'au bout. Qu'il impose l'achat de produits français dans la restauration collective à l'échelle nationale. Les choses avancent mais pas encore suffisamment. Nous ne voulons pas vivre des primes mais de prix corrects. En 2016, on nous a acheté le lait à 27 centimes le litre tandis qu'en grande surface le consommateur le paye environ 60. Les marges des grandes surfaces et des intermédiaires restent opaques, c'est pourquoi on a besoin d'un Etat conciliateur. On lui demande aussi de se battre au niveau européen pour une harmonisation des normes, plus drastiques en France que dans le reste de l'Union européenne et qui nous asphyxient".