Parole d'électeur: Solange Desagher, 47 ans, chercheuse en biologie cellulaire

L'Agence France Presse va à la rencontre d'électeurs pour leur demander quelles sont leurs priorités en vue de la présidentielle.

Qu'attendez-vous en priorité du prochain président de la République?

Solange Desagher, 47 ans, chercheuse CNRS en biologie cellulaire à Montpellier, mariée, 2 enfants, domiciliée à Montpellier: "Qu'il s'appuie sur les formidables expertises des scientifiques français, dans de nombreux domaines, pour préparer ses décisions concernant le pays. Qu'il donne les moyens aux chercheurs de travailler, pas forcément en augmentant le budget de la recherche, mais en répartissant mieux les financements. Qu'il attribue à la recherche publique la partie du crédit impôt recherche perçue de façon abusive par certains grands groupes industriels ou bancaires. Qu'il soutienne la recherche fondamentale, qui seule peut conduire aux grandes découvertes, en finançant plus sur le long terme et moins par appels à projets. Il est aussi très important d'agir pour les jeunes scientifiques, en transformant leurs fréquents emplois précaires en postes permanents dans les universités et établissements de recherche, mais aussi en les employant dans la haute administration et les entreprises."