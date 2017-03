Parole d'électeur: Sophie Plataret, 21 ans, collaboratrice d'agent d'assurance en alternance

L'Agence France-Presse va à la rencontre d'électeurs pour leur demander quelles sont leurs priorités en vue de la présidentielle.

Qu'attendez-vous en priorité du prochain président de la République?

Sophie Plataret, 21 ans, collaboratrice d'agent d'assurance en alternance à Grenoble, célibataire, domiciliée à Chambéry: "Qu'il réforme les retraites pour qu'on ait un système égalitaire qui permette de vivre décemment. Il faudrait mettre en place le système Fillon de 2003: aligner la retraite des fonctionnaires sur celle des salariés du privé. Je suis jeune et je vois des retraités, certains ne peuvent pas se payer une complémentaire santé. On calcule la retraite sur les meilleures années de travail, or on pousse les jeunes à faire des études longues en valorisant les diplômes. Il faudrait plus valoriser l'expérience professionnelle! Du coup, quand on veut avoir vite un travail pour être certain d'avoir une retraite, on va vers un métier qui ne nous plaît pas forcément".