Parole d'électeur: Stéphane Cuvilliers, 50 ans, ouvrier polyvalent

L'Agence France-Presse va à la rencontre d'électeurs pour leur demander quelles sont leurs priorités en vue de la présidentielle.

Qu'attendez-vous en priorité du prochain président de la République?

Stéphane Cuvilliers, 50 ans, ouvrier polyvalent depuis 27 ans sur les chaînes d'assemblage de l'usine de sèche-linge Whirlpool à Amiens menacée de fermeture au 1er juin 2018, marié, sans enfant, domicilié à Amiens: "J'attends que le travail revienne en France et que les entreprises parties à l'étranger faire plus de bénéfices reviennent. Qu'elles soient taxées à 25 voire 40% si elles refusent. Je voudrais un président à la mode Trump comme en Amérique. Quelqu'un qui protège son pays en priorité, qui fasse travailler les ouvriers français avant tout et qu'il leur fasse confiance. L'Europe, l'euro, ça ne marche plus. J’attends qu'il règle nos problèmes avant d'aller se mêler des affaires du monde. Quand on aura un pays +clean+ on pourra aller donner un coup de main aux autres."