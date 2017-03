Parole d'électeur: Sylvie Colas, 54 ans, éleveuse de volailles bio

L'Agence France Presse va à la rencontre d'électeurs pour leur demander quelles sont leurs priorités en vue de la présidentielle.

Qu'attendez-vous en priorité du prochain président de la République?

Sylvie Colas, 54 ans, éleveuse de volailles bio à Lectoure (Gers), mariée, trois enfants, domiciliée à Lectoure: "Qu'il redonne leur place aux vrais paysans: en 15 ans, à Lectoure, nous sommes passés de 200 à cent agriculteurs. Nous avons une ruralité sans paysan: les gens s'entassent en ville alors qu'on a un potentiel d'accueil sur nos territoires. Il faut changer le modèle des aides pour qu'elles répondent aux besoins des paysans et non qu'elles visent à produire plus, comme aujourd'hui. Le prochain président doit arrêter d'écouter l'agroalimentaire et tendre l'oreille aux producteurs et aux consommateurs. Il doit se demander ce qui est bon pour la santé: l'alimentation de demain doit être bio et doit créer des emplois. Un agriculteur peut faire travailler quatre à cinq personnes."