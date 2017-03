Parole d'électeur: Véronique Barthe, 49 ans, vigneronne

L'Agence France Presse va à la rencontre d'électeurs pour leur demander quelles sont leurs priorités en vue de la présidentielle.

Qu'attendez-vous en priorité du prochain président de la République?

Véronique Barthe, 49 ans, vigneronne au château La Freynelle à Daignac et au château d'Arcole à Saint-Sulpice-de-Faleyrens, en Saint-Emilion grand cru, séparée, trois enfants, domiciliée à Targon (Gironde): "J'aimerais que notre futur président aime le vin, qu'il défende nos AOP (Appellation d'origine protégée), qu'il travaille avec l'Europe pour mettre en place des accords douaniers avec des pays comme le Japon, la Chine qui faciliteraient le développement de notre commercialisation... Beaucoup de choses se mettent en place dans nos campagnes pour mieux appréhender l'impact de notre profession sur l'environnement. Il faut aider et encourager les viticulteurs engagés et responsables, comme nous. Voici quelques propositions: augmenter le nombre de propriétés bénéficiant de certifications environnementale, bio, en biodynamie, etc., développer des techniques de travail du sol, investir dans du matériel innovant, intensifier la recherche sur les cépages résistants..."