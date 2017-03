Parole d'électeurs: Claude Guillon, 65 ans, chef d'entreprise agricole à la retraite

L'Agence France Presse va à la rencontre d'électeurs pour leur demander quelles sont leurs priorités en vue de la présidentielle.

Qu'attendez-vous en priorité du prochain président de la République?

Claude Guillon, 65 ans, chef d'entreprise agricole à la retraite, marié, deux enfants, domicilié à Monthodon (Indre-et-Loire): "Qu'il soit digne, ait du bon sens et représente bien la France. Qu'il ne gouverne pas au jour le jour, qu'il pense aux générations futures et à l'avenir de la France, premier pays agricole au sein de l'Europe, en privilégiant la production française et en interdisant l'importation de productions OGM. Qu'il simplifie aussi la vie des entreprises: elles sont exposées au quotidien à une réglementation rigide, des lourdeurs administratives pesantes, des charges sociales importantes et évolutives qui nuisent à l'ensemble de nos salariés et freinent la performance de nos PME, symbole de notre tissu rural."