Pays-Bas, France, Allemagne: trois élections cruciales en Europe

Les élections législatives aux Pays-Bas, mercredi, seront suivies par deux autres scrutins cruciaux, en France et en Allemagne, marqués par la montée de courants eurosceptiques ou anti-immigrés, encouragés par le Brexit.

- Pays-Bas: le PVV vers un record -

Mercredi, lors des élections législatives, le Parti pour la liberté (PVV) de l'islamophobe et eurosceptique Geert Wilders, qui a dominé les sondages durant plusieurs mois, pourrait enregistrer son plus haut score depuis sa création en 2006.

Le Parti populaire libéral et démocrate (VVD) du Premier ministre Mark Rutte est actuellement en tête des intentions de vote. La campagne électorale, phagocytée ces derniers jours par la crise diplomatique avec Ankara, surfe principalement sur les thèmes de l'islam et l'immigration, ainsi que les questions sociales.

Même si le PVV émerge comme le plus grand parti du pays, il ne devrait pas obtenir la majorité des 150 sièges de la chambre et être en mesure de former un gouvernement. Avec 28 formations qui se présentent, et un nombre non négligeable qui seront représentés au Parlement, les petits partis joueront un rôle crucial pour former une coalition.

- France : duel annoncé avec Le Pen -

Le président socialiste François Hollande, confronté à une impopularité record, a renoncé à se présenter, pour un second quinquennat, à l'élection présidentielle des 23 avril et 7 mai.

Créditée d’environ un quart des suffrages dans les sondages, la présidente du Front national (FN, extrême droite) Marine Le Pen, plaide pour la sortie de l'euro, et le rétablissement des frontières nationales, en particulier pour fermer la porte aux immigrés. Tous les sondages la donnent qualifiée pour le second tour de l'élection –phase finale du scrutin qui se joue entre les deux candidats en tête- mais en revanche battue le 7 mai quel que soit son adversaire.

Pour l'affronter dans ce duel final, les derniers sondages favorisent Emmanuel Macron, 39 ans, ex-ministre de François Hollande, qui s'est installé au centre de l'échiquier politique avec son nouveau mouvement "En marche" et qui présente un programme d'inspiration sociale-libérale.

Au départ grand favori dans la course à l'Elysée, le large vainqueur de la primaire de la droite, François Fillon, est empêtré depuis des semaines dans un scandale d'emplois présumés fictifs de sa famille. Il a refusé de retirer sa candidature malgré les pressions de son camp, mais vient d'être mis en examen mardi, notamment pour détournement de fonds publics et recel d'abus de biens sociaux.

Dans cette campagne à rebondissements, la candidate frontiste est elle aussi aux prises avec la justice sur des soupçons d'emplois fictifs d'assistants du FN au Parlement européen. Convoquée le 10 mars par un juge, elle a refusé d'honorer le rendez-vous.

- Allemagne: Merkel bousculée -

A l'occasion des élections législatives du 24 septembre, la chancelière conservatrice Angela Merkel, bousculée au sein même de son parti, la CDU (Union chrétienne-démocrate), pour avoir ouvert son pays en 2015 à plus d'un million de demandeurs d'asile, vise un quatrième mandat. Pour tenter de rassurer ses électeurs, elle a durci ces derniers mois sa politique d'accueil des migrants.

La course à la chancellerie pourrait s'avérer plus difficile que prévu pour la favorite des échéances électorales, avec le retour en grâce des sociaux-démocrates du SPD, portés par la popularité de Martin Schulz, l'ex-président du Parlement européen, récemment adoubé pour être candidat.

Il est au coude-à-coude, voire donné vainqueur dans certains sondages, face à Angela Merkel, grâce à un programme plus à gauche qui lui vaut des accusations de dérive populiste.

Le parti de droite populiste Alternative pour l'Allemagne (AfD) qui a prospéré avec la crise migratoire, est entré en force dans des parlements régionaux. Selon de récents sondages (11% des intentions de vote), son essor semble cependant s'être tassé, alors que le parti est notamment miné par des querelles internes.

Son entrée au Bundestag serait néanmoins sans précédent depuis 1945. La jeune formation nationaliste compte axer sa campagne sur le rejet de l'islam et de l'immigration, la fin de l'euro et un référendum sur la poursuite de l'adhésion à l'UE.