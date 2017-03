Pierre Laurent (PCF) appelle à une rencontre entre Mélenchon et Hamon en vue "d'une candidature commune"

Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste, a appelé mercredi à une rencontre entre Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon et Yannick Jadot "dans les prochains jours" en vue d'une candidature commune, après l'annonce du soutien de Manuel Valls à Emmanuel Macron.

"Engagé dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon, je demande une rencontre dans les tous prochains jours entre Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, Yannick Jadot et moi-même pour créer les conditions de la victoire. C'est plus que jamais nécessaire et, désormais, possible dans la clarté", a déclaré Pierre Laurent dans un communiqué, où il évoque une "candidature commune".

Benoît Hamon avait fustigé un peu plus tôt le "jeu morbide" et la "vieille politique" de Manuel Valls, qui a apporté mercredi son soutien à Emmanuel Macron. Le candidat PS a aussi appelé Jean-Luc Mélenchon et les communistes à "unir leurs forces aux (s)iennes".

Pierre Laurent a de son côté estimé que la décision de Manuel Valls "clarifie le sens" de la candidature de l'ancien ministre de l’Économie.

"Celle-ci devient le point de ralliement de tous les libéraux et socio-libéraux", a-t-il ajouté, estimant qu'il s'agissait d'un "regroupement de tous les responsables des renoncements du quinquennat et de la division de la gauche".

"Dans cette situation, face à une menace de droite et d'extrême droite qui s'aggrave encore, il est urgent que toutes les forces de gauche engagées dans la campagne se rassemblent autour d'un projet profondément ancré à gauche", a-t-il ajouté.

Interrogé sur BFMTV au sujet de l'appel de Benoît Hamon à unir les forces de la gauche, Pierre Laurent a expliqué qu'il ne demandait pas de "ralliement des uns aux autres" mais que la "dynamique de campagne" de Jean-Luc Mélenchon était un "atout".

"Il faut envoyer un signal d'unité et de confiance aux électeurs de gauche et ne pas se laisser piéger par le vote Macron", a-t-il conclu.