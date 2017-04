Présidentielle: Dupont-Aignan propose une "charte éthique" aux candidats

Nicolas Dupont-Aignan, candidat Debout la France à la présidentielle, a signé lundi après-midi devant le Conseil constitutionnel une "charte éthique" en dix points qu'il a proposée à la signature à ses concurrents.

Parmi ces dix mesures, le député de l'Essonne veut "imposer le casier judiciaire vierge pour tout candidat à un mandat électif" et "renvoyer tout ministre mis en examen", ainsi qu'un "mandat de dépôt systématique" pour les élus condamnés à une peine de prison ferme.

Il promet aussi, s'il parvient à l'Elysée, d'"interdire l'embauche de ministres, membres de cabinets ministériels et hauts fonctionnaires par des entreprises évoluant dans le domaine exercé afin de lutter efficacement contre les conflits d'intérêt".

M. Dupont-Aignan veut "supprimer le cumul des rémunérations pour les élus: un salaire pour un mandat, aucun autre avantage", alors qu'actuellement, les élus peuvent, sous restrictions, cumuler en partie les rémunérations de leurs divers mandats.

Lui président, il s'engage à "ne pas accepter de cadeaux de la part d'entreprises ou de groupes d'intérêts", à "supprimer les privilèges et les avantages indus des anciens présidents, Premiers ministres et ministres, et des élus en général".

Il promet de "supprimer la réserve parlementaire" et de "réaffecter les crédits aux petites communes", qui touchent déjà en partie les fruits de cette réserve pour des projets d'intérêt local.

Tout ceci serait vérifié par "un bilan annuel".

La campagne présidentielle a été marquée par diverses affaires judiciaires, de la mise en examen de François Fillon et de son épouse Penelope dans une enquête sur des soupçons d'emplois fictifs à la convocation refusée par Marine Le Pen des juges dans l'enquête sur des soupçons d'emplois fictifs au Parlement européen, en passant par la démission du ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux pour les CDD de ses filles.