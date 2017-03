Présidentielle: Hamon ne s'"attendait pas autant de trahisons"

Le candidat socialiste à l'élection présidentielle Benoît Hamon ne s'"attendait pas" à "autant de trahisons", a-t-il déclaré vendredi sur Europe1, interrogé sur le ralliement du ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian à Emmanuel Macron.

"Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de trahisons. Parce que ce sont des trahisons, des trahisons pas de moi, je ne demande rien, mais d'une histoire, de valeurs que nous représentons, de la place qui doit être celle de la gauche", a déclaré M. Hamon.

"Il y a deux gauches aujourd’hui en France vis-à-vis desquelles je veux prendre mes distances", a-t-il affirmé, visant tour à tour ses adversaires Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon.

"Celle qui pour gouverner renonce à être de gauche et qui demain pour gouverner pourrait, comme je l’entends (chez)certains, baisser l’ISF, augmenter la pression sur les chômeurs, baisser le nombre de fonctionnaires, faciliter le licenciement, ça ça n’est pas la gauche, et si pour garder le pouvoir ou exercer le pouvoir il faut faire cela, (...) moi je ne le ferai pas", a-t-il développé.

"Et puis il y a une autre gauche qui renonce au pouvoir pour être de gauche et qui dit +dégagez tous+", a-t-il ajouté.

"Moi je me situe dans une gauche nouvelle qui dit +je veux exercer le pouvoir, nous voulons collectivement exercer le pouvoir pour changer les choses+", a-t-il souligné.

Le candidat issu de la primaire organisée par le PS avait auparavant regretté "qu’aujourd’hui beaucoup oublient les principes les plus élémentaires". "Dans une élection on respecte le verdict d’une élection, on respecte la parole donnée", a-t-il dit.

A la question de savoir s'il en voulait à M. Le Drian, M. Hamon a lancé: "je ne lui en veux pas parce que je n’attendais rien de lui".