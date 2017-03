Présidentielle: la télévision est toujours le média qui compte

En rassemblant plus de 10 millions de téléspectateurs devant le petit écran pour le premier grand débat de l'élection présidentielle, la télévision a démontré qu'elle était toujours le média qui comptait à l'heure des réseaux sociaux.

Lundi soir, TF1 diffusait le premier débat télévisé entre les cinq candidats à l'élection présidentielle les mieux placés dans les sondages, un exercice inédit avant un premier tour qui a permis à la chaîne d'attirer près d'un téléspectateur sur deux (48% de part d'audience, 9,8 millions de téléspectateurs en moyenne).

C'est la meilleure part d'audience toutes chaînes et tous programmes confondus depuis le début de l'année, indique la chaîne, qui se félicite dans un communiqué d'un "énorme succès".

LCI, qui codiffusait le débat, a réuni 345.000 téléspectateurs (1,7% de part), un "record".

Le rendez-vous a ainsi réuni près d'un Français sur six. Même si les scores sont loin de ceux réalisés par les traditionnels débats de l'entre-deux-tours (plus de 17 millions de téléspectateurs pour le duel Nicolas Sarkozy/François Hollande en 2012 et plus de 20 millions en 2007 pour Ségolène Royal/Nicolas Sarkozy), l'enjeu reste de taille.

C'est notamment pour cela que le candidat de "Debout la France", Nicolas Dupont-Aignan, a protesté contre la décision de la Une de faire débattre les 5 candidats favoris des sondages, contestant ce choix devant le CSA et le Conseil d'Etat qui l'ont tous deux débouté.

Le Conseil d'Etat a considéré que son absence au débat ne contrevenait pas au "principe d'équité" de temps de parole, alors que s'ouvre mardi une phase de décompte plus strict, la liste des 11 candidats ayant été arrêtée.

Twitter, qui se veut complémentaire aux grands événements cathodiques, a enregistré près de 2 millions de tweets autour du "grand débat", durant la soirée de lundi.

Sur le net où les décomptes de parole n'ont pas cours, le média en ligne Explicite, créé par des anciens d'iTELE, a organisé pratiquement en parallèle au débat de TF1/LCI un débat avec les "petits" candidats.

Seuls la candidate de Lutte Ouvrière Nathalie Arthaud et le candidat du parti Solidarité et Progrès Jacques Cheminade ont répondu à l'appel, le candidat du NPA Philippe Poutou ayant décommandé au dernier moment.

Sur Facebook, le live d'Explicite a attiré 73.000 vues et sur Twitter (Periscope) plus de 13.000.

Nicolas Dupont-Aignan a préféré l'émission "Touche pas à mon poste", animée par Cyril Hanouna sur C8, qui a réuni lundi soir 1,8 million de téléspectateurs en moyenne lors de son passage, soit 7% de part d'audience.

Les favoris des sondages ne boudent pas pour autant les médias en ligne : Explicite, associé à Yahoo, recevra mardi à 18H00 Emmanuel Macron, pour un Facebook Live interactif d'une heure suivi d'un direct en anglais à destination des internautes américains.

Les onze candidats débattront le 4 avril sur BFMTV et CNews, puis devraient se retrouver le 20 avril sur France 2.