Présidentielle: les conjoints des candidats, en scène, ou pas

La discrète Penelope Fillon a surgi malgré elle au coeur de la campagne présidentielle française, Brigitte Macron s'affiche sans complexe et Louis Aliot reste en retrait derrière sa compagne Marine Le Pen: dans la course à l'Elysée, les conjoints des candidats jouent des partitions variées.

Très visible, "Brigitte Macron est là dans les grandes occasions, les conférences de presse, les meetings" du candidat centriste, de 24 ans son cadet, explique à l'AFP Sylvain Fort, directeur de la communication du mouvement "En Marche!". Lors d'un meeting mercredi, elle est même montée sur scène aux côtés d'Emmanuel Macron.

Certes, officiellement, elle n'a "pas de rôle politique" dans le mouvement. Mais le candidat de 39 ans, en ascension dans les intentions de vote, forme avec son ancienne professeur de français, 63 ans, "un couple très fusionnel" et ils ont "besoin l'un de l'autre", selon son entourage.

Emmanuel Macron a d'ailleurs plaidé pour un "statut de la Première dame ou du Premier homme", jusqu'ici inexistant en France.

En 2012, François Hollande est devenu le premier président de la Ve République en couple mais non marié. Malgré son désir de discrétion, ses relations avec la journaliste Valérie Trierweiler puis avec l'actrice Julie Gayet ont fait des vagues.

Les Macron, eux, s'affichent volontiers: en un an, le couple a fait quatre fois la une du magazine people Paris Match, et les tenues de Mme Macron sont régulièrement commentées dans la presse féminine.

"Emmanuel Macron fait une campagne très à l’américaine, inspirée d'Obama et de Kennedy", observe Christian Delporte, expert en communication politique. "Il est jeune, peu connu, il a une histoire assez lisse et le fait qu'il ait épousé une femme plus âgée lui donne un peu de relief".

Mais cette visibilité risque de lui donner un côté "bling bling", selon le professeur de communication Arnaud Mercier: "un peu c'est pas mal, beaucoup, ça se retourne contre vous. C'est exactement ce qui est arrivé à Nicolas Sarkozy", l'ancien président de la République qui étalait sa vie privée avec la chanteuse Carla Bruni.

- 'calcul politique' -

L'épouse du candidat conservateur François Fillon, elle, se serait bien passée d'exposition médiatique. Pourtant, cette discrète mère de cinq enfants s'est retrouvée sous les projecteurs, soupçonnée d'avoir perçu des salaires d'assistante parlementaires pour des emplois présumés fictifs.

"De nature réservée et peu mondaine", selon ses mots, cette Franco-Galloise de 62 ans a est apparue lors des deux grands meetings de soutien à son époux. Une "stratégie de contre-communication contrainte" pour un couple habituellement peu exposé, note Arnaud Mercier.

"Il fallait mettre en scène le fait qu'ils forment une famille, et on sait que la défense de la famille est un des socles idéologiques de François Fillon", relève cet expert.

D'autres candidats évitent de se montrer en couple. Celui de l'extrême droite Marine Le Pen, 48 ans, et son compagnon Louis Aliot, 47 ans, vice-président du Front National qu'elle dirige, reste discret - hormis un selfie commun sur Twitter en 2014.

"Les Français vont élire un président ou une présidente, ils ne vont pas élire un couple ou une moitié de couple. Je sais rester à ma place", commentait dernièrement Louis Aliot.

Dans son clip de campagne, Marine Le Pen navigue, monte à cheval, toujours seule. "Son image n'est pas glamour, c'est une image un peu rude, de recherche d'autorité, elle y tient", selon Christian Delporte.

Le candidat socialiste Benoît Hamon, 49 ans, rechigne lui aussi à exposer sa relation - très commentée- avec Gabrielle Guallar, une cadre du groupe de luxe LVMH. "Faut-il à un moment qu'on nous voie une fois ensemble pour qu'on nous foute la paix ?", s'est-il agacé.

Au-delà du choix personnel, Arnaud Mercier y voit un "calcul politique": "Benoît Hamon est d'autant plus prompt à résister à la tentation que ça lui permet de montrer qu'il est l'anti-Macron".

Le trublion de la gauche radicale, Jean-Luc Mélenchon, 65 ans, reste pour sa part secret sur sa vie privée et les magazines people spéculent sur le nom de sa compagne.

Brigitte Macron, elle, accompagne son époux sur le terrain et gère ses propres rendez-vous avec des femmes, des enfants ou de la culture. "D'une certaine manière, elle fait campagne", note le porte-parole d'En marche.