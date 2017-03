Présidentielle: Poutou du NPA revendique 523 parrainages

Philippe Poutou, porte-parole du Nouveau Parti anticapitaliste (NPA), a revendiqué vendredi devant la presse "523 parrainages" arrivés selon lui au Conseil constitutionnel pour lui permettre d'être candidat à la présidentielle.

Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, annoncera samedi à 11H30 quelles candidatures auront reçu suffisamment de signatures d'élus pour être validées.

"C'est la première fois qu'on a envie d'entendre Laurent Fabius", a ironisé M. Poutou, expliquant lors d'une conférence de presse à Montreuil (Seine-Saint-Denis) avoir "une inquiétude sur le fonctionnement et sur le traitement" de la part de cette instance.

"On s'est donné les moyens de réussir, on est plutôt confiant, on est fier de ce qu'on a réalisé, c'est un soulagement", a ajouté le candidat, qui avait alerté il y a plusieurs semaines sur sa difficulté à réunir des parrainages en nombre suffisant. "A chaque fois, on doit passer un examen pour avoir le droit de participer à la présidentielle", a-t-il regretté, évoquant la nouvelle loi "raffinée pour réduire les mailles du filet".

A ce sujet, le candidat-ouvrier s'est inquiété du délai de traitement des parrainages envoyés en nombre cette semaine. "Il y a quand même une inquiétude sur le traitement de certains parrainages qui ont mis 10 jours à être validés, comment vont-ils (le Conseil constitutionnel) faire pour vérifier auprès des maires cette nuit?"

M. Poutou a par ailleurs assuré avoir reçu le parrainage du député centriste Jean Lassalle, qui a lui-même revendiqué vendredi ses 500 parrainages.

Le candidat du NPA a en outre précisé avoir reçu le soutien de Lutte ouvrière, qui lui a transmis "les listes de maires" prêts à parrainer la candidate Nathalie Arthaud. La candidate LO avait franchi le seuil des 500 parrainages une semaine avant la fin de la procédure.