Soutien de Valls à Macron: pour Bayrou, c'est "la rupture" du PS

François Bayrou, président du MoDem, a estimé que le soutien apporté mercredi par Manuel Valls à Emmanuel Macron pour l'élection présidentielle marque "la rupture du Parti socialiste", "une division sur le fond".

"Je sais ce que représente la rupture avec son parti au nom de l'idée qu'on se fait de son pays", a-t-il déclaré sur BFMTV.

"C'est la rupture du Parti socialiste. C'est le Parti socialiste qui se trouve au rendez-vous de sa division interne, qui n'est pas une division sur les personnes, les ambitions, c'est une division sur le fond", a-t-il affirmé.

"Il y a des années que le PS est divisé, qu'existe un affrontement en son sein, entre deux lignes politiques irréconcialiables", a poursuivi le président du MoDem, qui a rejoint Emmanuel Macron en février.

"Je ne suis pas surpris. Je devine que cette décision a dû être prise au terme d'un débat de concience, je sais que ces débats de conscience sont difficiles", a souligné M. Bayrou à propos de la décision de l'ex-Premier ministre.

Interrogé sur la réaction de François Fillon, selon qui le candidat d'En Marche! "c'est François Hollande", il a poursuivi : "Toute la gauche l'accuse d'être de droite et toute la droite l'accuse d'être de gauche". "On n'est plus prisonnier des deux camps (...) Les Français vont avoir une autre majorité, une autre proposition politique", s'est-il réjoui.