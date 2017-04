Travailleurs détachés: passe d'arme Mélenchon-Le Pen et Macron-Dupont-Aignan

La question de la suppression ou non de la directive européenne sur les travailleurs détachés a donné lieu mardi à une passe d'armes entre Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Nicolas Dupont-Aignan.

"Du premier jour de mon élection, je supprimerai la directive travailleurs détachés, c'est inacceptable que des personnes viennent de Roumanie, de Pologne, d'Espagne et ne payent pas les charges sociales quand nos artisans nos indépendants les payent", a déclaré le président de Debout la France sur le plateau de BFMTV qui organise le premier débat présidentielle à 11 candidats.

Il a regretté qu'Emmanuel Macron soit "très clair, il veut maintenir" cette directive, alors interrompu par le candidat de La France insoumise montrant du doigt celle du Front national: "non, vous vous êtes abstenue, vous", a-t-il lancé et alors qu'elle secouait la tête: "vous vérifiez votre vote, vous vous êtes abstenue (...), je vous le dis".

Reprenant la parole après la fin de l'intervention de M. Dupont-Aignan, Mme Le Pen a répondu n'avoir "évidemment pas voté" ce texte au Parlement européen. "Je ne veux pas de cette directive détachement, même si on respecte la loi, je la trouve profondément injuste parce qu'elle crée une priorité étrangère à l'emploi", a-t-elle développé.

S'attirant à son tour la réplique de M. Mélenchon: "il fallait voter contre". "Je lui ai dit qu'elle s'était abstenue, elle en convient tout me va", a-t-il ironisé, invité à reprendre la parole. Mais, il a maintenu que cette directive allait "détruire notre droit social, je suis élu, plus de travailleurs détachés!".

A son tour, le candidat d'En Marche! a rappelé qu'"on oublie de dire à chaque fois qu'il y a près de 300.000 Français qui sont travailleurs détachés. Donc vous irez leur expliquer les uns et les autres que dès demain c'est fini pour eux". Devant Mme Le Pen et M. Mélenchon hochant la tête, il a ajouté que "le problème c'est le travail détaché illégal". "Non", a réagi la candidate du Front national. "Jamais de la vie, non, M. Macron, c'est trop facile", a poursuivi celui de La France insoumise.

L'ancien ministre de l'Economie a tenté d'argumenter, s'attirant cette fois les foudres de Nicolas Dupont-Aignan. "Ca ne marche pas", a-t-il estimé tandis que M. Macron défendait sa loi permettant de "contrôler cela en mettant des cartes d'identité dans le BTP".