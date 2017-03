Un tiers des Français en accord avec les idées du Front national

Un tiers des Français se disent en accord avec les idées défendues par le Front national, un niveau en légère progression sur un an, selon un sondage Kantar Public Onepoint (Sofres) publié mardi.

33% des personnes interrogées, soit deux points de plus qu'il y a un an, affirment être "tout à fait d'accord" ou "assez d'accord" avec les idées défendues par le parti d'extrême droite, contre 62% (-1) qui se disent "plutôt en désaccord" ou "tout à fait en désaccord" avec ces idées, selon ce baromètre réalisé pour franceinfo et Le Monde.

5% des personnes interrogées se disent sans opinion.

Sur l'attitude à l'égard du vote pour le Front national, 12% des personnes interrogées assurent ne jamais avoir voté pour ce parti mais envisagent de le faire à l'avenir (+3), 17% ont déjà voté FN et envisagent de le faire à nouveau (-2) et 3% ont déjà voté FN mais n'envisagent pas de le faire à nouveau (-3).

64% n'ont jamais voté pour le Front national et n'envisagent pas de le faire à l'avenir (+2).

Sur le rôle de ce parti dans la vie politique française, 38% estiment qu'il a "la capacité de participer à un gouvernement", 54% pensent que "c'est seulement un parti qui a vocation à rassembler les votes d'opposition" et 8% sont sans opinion.

Enquête réalisée en face-à-face, au domicile des personnes interrogées, du 23 au 27 février, auprès de 1.006 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,3 à 3,1 points.

Les baromètres d'opinion donnent une indication de l'état des rapports de forces et des dynamiques au jour de la réalisation du sondage.