5 décembre: un mécontentement social "plus fort" qu'en 1995

Le "mécontentement social" et la crise politique sont "plus forts" aujourd'hui qu'en 1995, mais on ne peut pas comparer la mobilisation de jeudi avec la crise d'il y a 24 ans, considère Michel Pigenet, professeur émérite d'histoire contemporaine (Paris I), dans un entretien à l'AFP.

QUESTION: Les syndicats, notamment la CGT, font un parallèle entre cette mobilisation et celle de 1995, est-ce justifié?

REPONSE: "Ni politiquement, ni socialement et ni syndicalement".

"Politiquement, en 1995, Jacques Chirac vient d'être élu après une campagne menée sur le thème de la +fracture sociale+. Il prend à contrepied l'opinion en lançant une réforme qui ne figurait pas dans son programme. Aujourd'hui, le projet, inscrit dans le programme d'Emmanuel Macron, arrive à la moitié du quinquennat".

"En 1995, les forces politiques au pouvoir ont un long passé. Le personnel politique en place aujourd'hui, à commencer par l'exécutif, manque sérieusement d'enracinement, sinon d'épaisseur, et, plus grave, de cette expérience qui permet de sentir, de manœuvrer, de négocier".

"Socialement, cette tentative de réforme vient après plusieurs autres généralement menées à bien, mais non sans protestations d'envergure et contre l'avis d'une large partie de la population. Que ce soit en 2003, 2008, 2010, 2016 et 2017. En 1995, Chirac et Juppé ont mis le feu aux poudres par +oubli+ de précédents historiques. La dernière tentative de réforme des régimes spéciaux remonte à 1953. Le gouvernement se retrouva avec un mouvement de grève spectaculaire - jusqu'à 4 millions de grévistes – paralysant le pays pendant trois semaines et fut contraint de reculer. En 1995, on se persuade que les temps ont changé. La suite devait rappeler qu'on ne touche pas impunément à des régimes spéciaux. Les gouvernements veilleront à fractionner les réformes (entre 2003 et 2010). Or, cette fois, la +réforme Macron+ vise l'ensemble des retraites. Après la crise des +gilets jaunes+, lancer ce défi est pour le moins +audacieux+".

"Syndicalement, la situation est beaucoup plus complexe: plus nombreux qu'en 1995, les syndicats n'ont connu aucune progression de leurs effectifs et sont absents de pans entiers du salariat; l'exécutif ne les écoute guère, y compris les mieux disposés à son égard, telle la CFDT."

Q: Il n'y a aucune similitude?

"La profondeur du mécontentement social. Encore que celui d'aujourd'hui est probablement plus fort. Les +gilets jaunes+ en ont rendu compte en même temps qu'ils l'attisaient. La dimension politique de la crise est sans doute plus forte et fondamentale qu'en 1995: par-delà la personne de Macron et sa majorité, ce sont les institutions de la Ve République qui paraissent à bout de souffle et le système représentatif est remis en question".

Q: Quels sont les ressorts de la "grève par procuration", née en 1995, et qu'en est-il de la mobilisation de jeudi?

R: Ce sont "des grèves sur des questions d'importance nationale soutenues ou comprises par l'opinion, sans aller cependant jusqu'à faire basculer le gros des salariés dans la grève, notamment ceux du secteur privé. On exprime ce soutien dans les sondages, en participant à des manifestations. C'est le fait marquant depuis 1995. Les mouvements de 2016 et 2017 ont montré les limites de ce type de mobilisation: le recours à la grève revient dans les débats et les violences - avec le phénomène des +black blocs+, les nouvelles stratégies et tactiques de maintien de l'ordre, plus brutales et plus répressives - interrogent la pratique manifestante et son efficacité".