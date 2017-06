Abandon des animaux: 30 millions d'amis lance sa nouvelle campagne

Un homme porte secours à un chien attaché à un arbre en forêt. "Nous aurions aimé vous raconter cette histoire mais voici la réalité: chaque année, 100.000 animaux sont abandonnés", rappelle la Fondation 30 millions d'amis qui repart en campagne contre l'abandon des animaux l'été avec un film saisissant.

Après la vidéo de 2016 aux 40 millions de vues, cette "triste réalité" est illustrée par un montage inversé permettant, avec les mêmes images, de raconter deux histoires opposées, un homme qui recueille un chien et l'autre qui l'abandonne.

"Ce qui m'a plu dans ce film, c'est que la triste réalité, l'homme qui abandonne son chien, n'est pas forcément un sale type mais un homme tout à fait banal, père de famille", a expliqué jeudi à l'AFP Reha Hutin, présidente de la Fondation 30 millions d'amis.

"Il se débarrasse de son chien par commodité, il trouve ça normal, il le fait par inconscience", a-t-elle ajouté.

"En revanche, ce qui est extraordinaire, c'est que l'on voit une vraie prise de conscience sur les réseaux sociaux", s'est réjouie Reha Hutin, rappelant qu'"il y a 25 ans, 400.000 animaux étaient abandonnés, contre 100.000 (par an) aujourd'hui".

"La génération de demain ne le fera plus car elle aura été sensibilisée pendant toutes ces années et elle aura honte de le faire", espère-t-elle.

Cette vidéo, déclinée en japonais, brésilien, espagnol, italien et polonais, est visible à la télévision et sur les réseaux sociaux à partir de ce jeudi. Une campagne d’affichage, notamment relayée gratuitement par plus de 200 municipalités, sera diffusée dans toute la France durant l’été et viendra renforcer ce message de sensibilisation.

Le précédent film de la Fondation 30 millions d’amis, repris dans le monde entier, s'est retrouvé à la 4e place du classement YouTube des pubs les plus populaires en 2016.