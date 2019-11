Acte 51 des "gilets jaunes": nouvelle mobilisation dans plusieurs villes de France

Plusieurs centaines de "gilets jaunes" ont défilé samedi dans plusieurs villes de France, pour leur 51ème samedi de mobilisation, alors que leur "Assemblée des assemblées" destinée à discuter de l'avenir du mouvement, se tenait à Montpellier.

La date du 17 novembre - qui a vu naître la première manifestation de "gilets jaunes" il y a un an - est au coeur des discussions de cette quatrième "Assemblée des assemblées", qui a débuté vendredi et dure jusqu'à dimanche dans la capitale héraultaise.

Mais samedi, la mobilisation a été relativement faible : à Paris, quelques centaines de "gilets jaunes" ont défilé entre la place d'Italie et la gare du Nord, où ils sont arrivés à 16H00.

La marche s'est déroulée sans incident, accompagnée d'un important dispositif policier, comme c'est désormais le cas à chaque fois pour les rassemblements parisiens. Les manifestants ont repris les slogans habituels visant Emmanuel Macron ou la police et certains tenaient des banderoles faisant référence au Chili, où un important mouvement social est en cours.

A Bordeaux, plus de 200 personnes, selon un journaliste de l'AFP - une centaine selon la préfecture -, étaient au rendez-vous ce samedi. Quelques-unes portaient un gilet jaune mais davantage portaient des parapluies, la pluie s'étant mise à tomber sans discontinuer à partir de 15H00.

Une poignée de drapeaux, une pancarte RIC (référendum d'initiative citoyenne), des slogans habituels - "On est là, on est là", "Bordeaux, Bordeaux, soulève-toi !" - ont ponctué cette manifestation. Mais la mobilisation a été en léger retrait par rapport aux derniers samedis.

L'invité surprise à Bordeaux était Jérôme Rodriguès, l'un des "gilets jaunes" ayant subi une blessure à l'oeil lors d'une manifestation. Il a déclaré : "Peu importe le nombre, l'important c'est d'être toujours là, vous les +déter+ (minés). Il y a énormément de Français, même s'ils ne sont pas gilets jaunes, qui nous regardent, croient en nous, nous disent +c'est super ce que vous faites+. Ils sont à deux doigts (de nous rejoindre), il faut aller les chercher".

"On sent une convergence, une effervescence, à l'approche du 1er anniversaire. Il n'y a pas +d'idéologie+ ou de +lubies+ gilets jaunes, il y a juste l'envie partagée par les citoyens, d'arriver à manger en fin de mois. C'est une lubie, ça ?", a-t-il ajouté.

Aucun incident ni interpellation n'avait été signalé par la préfecture vers 17H00.

"On est là, on est là. Même si Macron le veut pas, nous on est là", ont à nouveau chanté les manifestants à Toulouse. Le défilé, qui a eu lieu en partie sous la pluie, a été marqué par quelques échauffourées avec les forces de l'ordre, qui ont fait à plusieurs reprises usage de grenades lacrymogènes.

Enfin, à Rennes, 200 à 300 "gilets jaunes" ont manifesté dans le centre-ville. Un centre commercial a été fermé 45 minutes environ après l'intrusion d'une trentaine de manifestants.

