Aide aux devoirs: des profs, des surveillants et 10.000 volontaires du service civique

L'aide gratuite aux collégiens pour leurs devoirs, qui démarrera à la rentrée 2017, sera assurée par des professeurs volontaires, des surveillants, quelque 10.000 volontaires du service civique et des associations, a indiqué vendredi le ministre de l’Éducation.

Les professeurs volontaires "seront le cœur du dispositif sur le plan qualitatif", a déclaré Jean-Michel Blanquer sur LCI, sans préciser le nombre d'enseignants prévus pour prendre part à ce dispositif. Ils seront payés en heures supplémentaires.

"Nous aurons aussi des assistants d'éducation et je vais faire évoluer leur fonction", qui est "souvent actuellement une fonction de surveillance", a ajouté le ministre. "Il faut que ce soit le plus possible nos futurs professeurs, c'est-à-dire des gens qui se forment à des questions pédagogiques" et cela se fera "progressivement", a dit Jean-Michel Blanquer.

Le dispositif "Devoirs faits", qui devrait concerner à la rentrée plus de 20% des collégiens et s'étendra lors des rentrées successives, fera aussi appel aux service civique, "environ 10.000 personnes", selon le ministre.

Enfin, le monde associatif, déjà très présent dans le domaine de l'aide aux devoirs, sera intégré au dispositif. Le ministre souhaite "labelliser" les associations les plus pertinentes.

Le programme "Devoirs faits" est l'une des nombreuses mesures annoncées par le ministre de l’Éducation, qui commencera à être mise en place dès la rentrée 2017. Ont également été annoncés, entre autres, le retour des classes bilangues et des options latin et grec au collège, des stages de soutien d'une semaine avant l'entrée en 6e en éducation prioritaire notamment, et des classes de CP à 12 élèves maximum dans les écoles des réseaux d'éducation prioritaire renforcée.

Ces mesures ne devraient toutefois pas s'accompagner de créations de postes, après les 60.000 créées sous François Hollande. "Aujourd'hui, nous pouvons penser que nous avons le nombre de postes qui convient", a ainsi déclaré Jean-Michel Blanquer dans un entretien jeudi à l'Est Républicain.

"Nous devons raisonner sur l'évolution qualitative de notre système et ne plus entrer dans l'éternel débat de la création ou de la suppression de postes", a-t-il ajouté. Dans ce même entretien, il précisait que le lycée professionnel sera "le deuxième grand chantier" de son ministère "après le chantier de l'école primaire".