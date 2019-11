Après le séisme, des habitants "un peu perdus" passent la nuit dans un gymnase

"On est un peu perdus", déclare d'un air dépité une habitante du Teil (Ardèche), s'apprêtant à passer la nuit avec sa famille dans un gymnase après le séisme exceptionnel qui a secoué cette ville proche de Montélimar.

"Demain je dois travailler et je ne sais pas comment faire", ajoute Asma Dous, 34 ans, dont la maison, achetée et rénovée récemment, présente des fissures après le tremblement de terre.

Ce lundi étant férié, son mari appellera leur assureur le lendemain. "J'espère qu'on sera mieux logés avec l'assurance", souffle cette mère de famille assise sur un lit de camp avec ses jeunes enfants dans le gymnase Pierre de Coubertin du Teil.

Quatre personnes ont été blessées, dont l'une grièvement, dans ce séisme. S'il n'a duré que quelques secondes lundi peu avant midi, il a provoqué de nombreux dégâts principalement au Teil, ville limitrophe de Montélimar (Drôme).

Celia Gonzalez, 25 ans, a dû quitter précipitamment avec ses enfants son appartement après la secousse. "Je n'ai eu le temps de rien prendre pour les enfants, tous les papiers sont dans l'appartement".

Quant à leur assurance, "personne n'a répondu" à son appel, ajoute la jeune femme blonde, mère de quatre enfants.

"On ne peut plus rentrer chez nous, il y a une différence de sol d'une dizaine de centimètres. Les enfants ont eu très peur et on avait peur en sortant du bâtiment que le toit tombe", raconte Mme Gonzalez.

Au Teil, trois gymnases ont été ouverts pour accueillir les personnes contraintes de quitter leur logement après cette secousse de 5,4 de magnitude, la plus forte constatée en France continentale depuis 2003 selon les données du Bureau central sismologique Français (BCSF) de Strasbourg.

- "Inquiétude normale" -

Selon la préfète, entre 200 et 250 habitations ont été endommagées, mais au gymnase Pierre de Coubertin, seules une trentaine de personnes restaient sans solution d'hébergement pour la nuit. Les autres sont rentrés chez eux ou dorment chez des proches.

Des personnels de la Sécurité civile, de la Croix-Rouge, ainsi que des pompiers restent à leur côté et leur proposent des boissons chaudes et des sandwiches.

Des équipes de pompiers continuent jusque tard dans la soirée d'arpenter les rues du Teil pour des opérations de reconnaissance, suite aux nombreux appels d'habitants inquiets.

Avec sa lampe torche, le pompier Sébastien Lhuillier, de l'équipe sauvetage déblaiement, inspecte la façade d'un immeuble récent. Les fissures superficielles n'ont rien d'"alarmant", conclut-il en s'adressant à l'occupante.

"Il y a une inquiétude normale, ça n'arrive pas souvent", estime le secouriste, dont le rôle consiste principalement à "conforter les gens dans leur réaction immédiate soit d'être évacué soit de rester chez eux".

M. Lhuillier et son coéquipier se rendent ensuite dans le centre ville, où un périmètre de sécurité a été déployé autour d'une église dont le clocher menace de s'effondrer.

Au coin d'une rue dont l'accès est barré en raison de chutes de gravats consécutives au séisme, M. Lhuillier est appelé par le locataire d'un appartement d'un immeuble ancien. Après une visite des lieux, il lui conseille au nom "du principe de précaution" de quitter les lieux au vu des nombreuses fissures le long des murs et des fenêtres, ainsi que de l'affaissement du plancher.

"Je comptais déjà ne pas dormir ici, je vais aller chez mes parents", répond le jeune homme, qui n'a pas souhaité divulguer son identité.

La secousse, d'une intensité rare dans la région, a été ressentie jusqu'à Saint-Etienne, Grenoble, Lyon, distante de quelque 150 kilomètres de l'épicentre du séisme, et même dans le sud de la France.

Au Teil, les établissement scolaires seront fermés mardi.